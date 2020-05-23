В Баку будут установлены 33 тысячи LED ламп

«Мы очень рады, что в Баку будут установлены 33 тысячи LED ламп, благодаря которым будет сэкономлен большой объем энергии».

Как передает АПА, об этом генеральный исполнительный директор компании Signify Эрик Рондолат сказал во время видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, показатель экономии составляет как минимум 50 процентов: «Этот проект продолжается. Мы также очень рады тому, что Вы полностью поддерживаете нас. Мы приступили к этой работе созданием коммуникаций. Это делается для того, чтобы на последующем этапе можно было создать связь между установленными лампами».