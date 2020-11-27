В Бахрейне стартует «Формула-1»

Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2020 года — Гран-при Бахрейна — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Сахире, передает ТАСС.

Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти в начале сезона в марте, но из-за пандемии коронавируса календарь был серьезно изменен, а сам чемпионат стартовал только в июле. При этом Бахрейн примет сразу два этапа — через неделю гонка здесь пройдет уже на другой конфигурации трассы. Впервые Гран-при Бахрейна прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз — в 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране, начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Рекордсменом по победам здесь является немец Себастьян Феттель, который четырежды пересекал финишную черту первым.

Ответы на главные вопросы сезона уже даны — британец Льюис Хэмилтон и его команда «Мерседес» досрочно оформили свои седьмые чемпионские титулы. Поэтому в заключительных трех этапах сезона на авансцену выйдет борьба за четвертое место в личном зачете и третье — в Кубке конструкторов. Спор за звание лучшего пилота после гонщиков «Мерседеса» и нидерландца Макса Ферстаппена будут вести мексиканец Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»), монегаск Шарль Леклер («Феррари») и австралиец Даниэль Риккьярдо («Рено»), которых на данный момент разделяет всего четыре очка. В Кубке конструкторов командам этих пилотов конкуренцию также составит «Макларен».

Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в 15:00 (GMT+4), вторая — в 19:00 (GMT+4). В субботу состоятся третья свободная практика (15:00 (GMT+4) и квалификация (18:00 (GMT+4). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой, которая начнется в 18:10 (GMT+4).