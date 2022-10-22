Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана продолжают борьбу с организаторами незаконного оборота наркотиков на территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе операций, проведенных управлением в течение последних 20 дней в столице и регионах, были задержаны 37 человек, в том числе четверо членов преступных группировок, организовавших продажу наркотиков, в том числе онлайн.

У них было обнаружено 75 кг наркотических средств и психотропных веществ, 809 таблеток психотропных препаратов, 163 куста конопли, четыре единицы огнестрельного и холодного оружия.