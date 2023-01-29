В Азербайджане выявлено еще 23 случая заражения коронавирусом, 28 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 590 человек вылечились, 10 081 человек скончался, число активных больных – 232.

За прошедшие сутки проведено 1 418 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 484 660 тестов.