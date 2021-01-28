В Азербайджане за последние сутки 437 человек вылечились от коронавируса

В Азербайджане выявлено еще 209 случаев заражения коронавирусом, 437 человек вылечились, 8 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров .До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 229 793 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 222 154 человека вылечились, 3 113 скончались, число активных больных – 4 526. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 060 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 2 387 134 теста.