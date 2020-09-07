В Азербайджане выявлены 89 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще три человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 132 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом 7 сентября сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще три пациента.

В целом в Азербайджане заразились 37 418 человек, 551 — скончался, 34 837 — излечились, 2 030 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 967 040 тестов (за последние 24 часа — 3 936) на COVID-19.