В Азербайджане выявлены 193 новых случая инфицирования COVID-19, скончались еще 3 человека

В Азербайджане за сутки выявлены 193 новых случая инфицирования коронавирусом, еще 492 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом 5 августа сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще три пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 33 103 человека, 476 из них скончались, 28 840 — излечились, 3 787 — находятся на лечении в больницах особого режима.

В республике на сегодняшний день проведено 759 129 тестов (за последние 24 часа — 7 883) на COVID-19.