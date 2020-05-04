В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 52 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 39, скончался 1 человек.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Анализы на COVID-19, взятые у гражданина 1969 г.р., страдавшего сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, оказались положительными, он скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1984 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1480 человек вылечился, 26 человек умерли, 478 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 29 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.