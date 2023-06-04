В Азербайджане выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 831 861 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 548 человек вылечились, 10 277 скончались, число активных больных – 36.

За прошедшие сутки проведено 646 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 626 218 тестов.