В Азербайджане впервые начато производство агродронов.

Об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Агросервис» при Министерстве сельского хозяйства Айтекин Мамедова.

Она отметила, что новый агродрон полностью местного производства и предназначен для посевных работ.

«Это устройство выполняет несколько функций на посевных участках. Дроны, способные распылять любые жидкие химикаты, также могут использоваться для распыления зернистых минеральных удобрений», – сказала Мамедова.

По ее словам, у дронов есть возможность сканировать и определять местность, делая ее снимки.