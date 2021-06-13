В Азербайджане впервые начато производство агродронов.
Об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Агросервис» при Министерстве сельского хозяйства Айтекин Мамедова.
Она отметила, что новый агродрон полностью местного производства и предназначен для посевных работ.
«Это устройство выполняет несколько функций на посевных участках. Дроны, способные распылять любые жидкие химикаты, также могут использоваться для распыления зернистых минеральных удобрений», – сказала Мамедова.
По ее словам, у дронов есть возможность сканировать и определять местность, делая ее снимки.