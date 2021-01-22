В Азербайджане создано Агентство по развитию экономических зон

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками».

Как сообщает Report, указ направлен на продолжение экономических реформ, проводимых в Азербайджанской Республике, дальнейшее совершенствование механизмов управления и контроля в области существующих промышленных парков, промышленных кварталов и агропарков в стране, повышение эффективности проводимых в этой сфере мероприятий, обеспечение более тесной координации и системности.

Указом на базе ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» при Министерстве экономики создано Агентство по развитию экономических зон со статусом юридического лица публичного права при Министерстве экономики.