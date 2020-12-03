В Азербайджане создана общая сеть банкоматов коммерческих банков

В Азербайджане передана в пользование общая сеть банкоматов коммерческих банков.

Как сообщили АПА-Экономикс в Центральном банке Азербайджана, с этой целью подписано коллективное соглашение о совместном использовании сети банкоматов 11 банков (AccessBank, AFB Bank, Azər-Türk Bank, Bank of Baku, Expressbank, Günay Bank, TuranBank, Unibank, Yelo Bank, Yapı Kredi Bank Azərbaycan, Ziraat Bank Azərbaycan) и ООО «Азерпочт».

В дальнейшем клиенты указанных банков смогут пользоваться на более выгодных условиях услугами «общей сети банкоматов», включающей в себя 500 банкоматов. Созданная «общая сеть банкоматов» позволит оптимизировать расходы банков на банковскую сеть.

В перспективе предусмотрено расширить «общую банковскую сеть», подключить к ней и другие банки.