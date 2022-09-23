В Азербайджане будет создана Единая Государственная Автоматизированная Информационная Система «Track and Trace».

Это нашло отражение в предлагаемом изменении в Налоговом кодекс, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендовано пленарному заседанию парламента.

Отмечено, что законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс» был подготовлен с целью регулирования оборота подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также обеспечения налогового контроля за импортом, производством, продажей и оборотом этих товаров.

С принятием законопроекта предусматривается создание Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системы «Track and Trace», позволяющей осуществлять контроль за оборотом подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, по всей цепочке от производства и импорта до конечного потребителя.