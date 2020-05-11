В Азербайджане с завтрашнего дня начинается прием документов в вузы

С завтрашнего дня начинается прием документов абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана.

Онлайн-процесс будет охватывать период с 12 мая по 5 июня.

Приемные экзамены планируется проводить в один этап после 20 июля. Как и в предыдущие годы, конкурс будет проводиться по 700-балльной шкале на основе баллов, набранных на выпускных и вступительных экзаменах.

Абитуриенты, участвующие на экзамене в I-IV группах специальностей, могут одновременно принять участие в конкурсе в V группе (в случае успешной сдачи экзамена по выявлению способности).

Из выпускных экзаменационных программ исключаются темы, преподаваемые после 1 марта (для 11 классов), и в экзаменах не предусматривается оценивание этих тем.

| 2020-05-11T13:42:26+00:00 11 мая 2020, 16:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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