В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, 345 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

8 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 349316 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 334258 человек вылечились, 5051 скончался, число активных больных — 10007.

За прошедшие сутки проведено 10819 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4904565 тестов.