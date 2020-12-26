В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от НДС

В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

Как сообщает Report, это отражено в законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с законом «О медицинском страховании» освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на 2 года. Ранее этот период составлял один год и был действителен до конца этого года.