В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от НДС

В Азербайджане услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 1 год.

Как сообщает Report, это отражено в законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с законом «О медицинском страховании» освобождается от НДС с 1 января 2020 года сроком на года. Ранее этот период составлял один год и был действителен до конца этого года.

| 2020-12-26T15:38:00+04:00 26 декабря 2020, 15:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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