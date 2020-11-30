В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения

Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление за №430 от 29 октября 2020 года «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных заведений, действующих на территории АР в период особого карантинного режима».

В соответствии с решением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, срок действия постановления продлен с 1 до 30 декабря.

Отметим, что в период особого карантинного режима во всех образовательных заведениях со 2 ноября поручено обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в дистанционном формате.

| 2020-11-30T20:20:03+04:00 30 ноября 2020, 20:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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