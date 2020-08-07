В Азербайджане принято решение о смягчении особого режима карантина

С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.

— Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;

— Деятельность торговых объектов, осуществляющих продажу непродовольственных товаров, и объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых центров);

— производство машин и оборудования;

— производство электрооборудования;

— производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

— производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

— производство других транспортных средств;

— производство полиграфической продукции;

— производство ювелирных изделий;

— производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

— производство одежды;

— текстильная промышленность;

— производство обуви;

— производство кожи и изделий из кожи;

— производство табачных изделий;

— производство прочей промышленной продукции.

Также отменяются 50-процентное ограничение к числу работников, привлекаемых к работе по нижеперечисленным сферам, и не более 30 процентов от общего числа работающих по трудовому договору на количество разрешений, выданных работающим по гражданско-правовому договору по этим сферам работ и услуг:

— Производство средств ежедневного ухода и гигиены;

— Производство и ремонт строительной и бытовой техники;

— Инженерные и проектные услуги

— Производство упаковочной продукции;

— Производство изделий из камня, металла и дерева;

— Производство и ремонт мебели;

— Пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;

— Пункты продажи строительных материалов и предметов бытового обихода;

— Онлайн продажи;

— Уборка жилых зданий, кроме квартир;

— Ремонт автомобилей;

— Автомойки;

— Приюты для животных;

— Услуги перевода.

На территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов вопрос въезда-выезда нижеперечисленных лиц осуществляется в следующем порядке:

— Лица, желающие принять участие в похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через службу колл-центра 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

— На основании справки, выданной врачом в связи с получением лечения по неотложной медицинской необходимости или по графику;

— Лица, имеющие билеты на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, а также на основании штампа, нанесенного на паспорт граждан, въезжающих в страну через государственную границу в соответствующем порядке по месту жительства или пребывания.

Обращаясь к гражданам, оперативный штаб сообщает, что для синхронизации экономической деятельности с мерами профилактики распространения инфекции необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований является единственным способом продолжения и дальнейшего расширения экономической деятельности.