В Азербайджане принято решение о смягчении особого режима карантина

С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.
— Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
— Деятельность торговых объектов, осуществляющих продажу непродовольственных товаров, и объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых центров);
— производство машин и оборудования;
— производство электрооборудования;
— производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
— производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
— производство других транспортных средств;
— производство полиграфической продукции;
— производство ювелирных изделий;
— производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
— производство одежды;
— текстильная промышленность;
— производство обуви;
— производство кожи и изделий из кожи;
— производство табачных изделий;
— производство прочей промышленной продукции.
Также отменяются 50-процентное ограничение к числу работников, привлекаемых к работе по нижеперечисленным сферам, и не более 30 процентов от общего числа работающих по трудовому договору на количество разрешений, выданных работающим по гражданско-правовому договору по этим сферам работ и услуг:
— Производство средств ежедневного ухода и гигиены;
— Производство и ремонт строительной и бытовой техники;
— Инженерные и проектные услуги
— Производство упаковочной продукции;
— Производство изделий из камня, металла и дерева;
— Производство и ремонт мебели;
— Пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;
— Пункты продажи строительных материалов и предметов бытового обихода;
— Онлайн продажи;
— Уборка жилых зданий, кроме квартир;
— Ремонт автомобилей;
— Автомойки;
— Приюты для животных;
— Услуги перевода.
На территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов вопрос въезда-выезда нижеперечисленных лиц осуществляется в следующем порядке:
— Лица, желающие принять участие в похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через службу колл-центра 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;
— На основании справки, выданной врачом в связи с получением лечения по неотложной медицинской необходимости или по графику;
— Лица, имеющие билеты на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, а также на основании штампа, нанесенного на паспорт граждан, въезжающих в страну через государственную границу в соответствующем порядке по месту жительства или пребывания.
Обращаясь к гражданам, оперативный штаб сообщает, что для синхронизации экономической деятельности с мерами профилактики распространения инфекции необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований является единственным способом продолжения и дальнейшего расширения экономической деятельности.