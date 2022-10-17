За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) четыре человека.

Как сообщили # в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получил 1 человек, «бустерную» дозу – 3 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0.