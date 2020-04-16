В Азербайджане обнаружены 30 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек, скончались двое, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

У скончавшихся результаты тестов на COVID-19 которых оказались положительными. У гражданина 1946 года рождения была хроническая сердечная недостаточность, а у гражданина 1961 года рождения – лимфолейкоз.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 283 случая инфицирования коронавирусом, излечились 460, скончались 15 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 808 лиц.

Состояние 24 больных оценивается как тяжелое, 33 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.