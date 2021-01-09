В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 633 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 633 новых случая заражения коронавирусом, излечились 1 682 человека. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 224 050 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 207 088 человек излечились, 2 890 человек скончались. В настоящее время насчитывается 14 072 активных пациента.

За последние сутки было проведено 9 264 теста, в целом же 2 259 555 тестов.