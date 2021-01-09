В Азербайджане эти работы будут утверждены в качестве госзаказа

В Азербайджане в качестве государственного заказа будут утверждены работы по искусственному воспроизводству осетровых, восстановлению и сохранению их естественной популяции, обеспечению деятельности лабораторий, геологоразведке, картографированию, градостроительству и разминированию территорий. Как передает Report, об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Министерству экологии и природных ресурсов, Госкомитету по градостроительству и архитектуре, Национальному агентству по разминированию территорий поручено в месячный срок подготовить и представить правительству перечень работ в указанных сферах.

| 2021-01-09T16:57:37+04:00 9 января 2021, 17:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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