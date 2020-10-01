В Азербайджане еще 80 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 114 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки скончались 2 человека с положительным тестом на COVID-19.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрирован 40 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 068 человек прошли лечение и выздоровели, 593 пациента скончались, лечение 1 648 человек продолжается.

За последние сутки было проведено 5 542 теста на выявление новых инфекций, всего на данный момент проведено 1 121 290 тестов.