В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 785 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 019 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных — 53.

За прошедшие сутки проведено 2 580 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 901 005 тестов.