В Азербайджане зарегистрировано 518 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 457 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки не зафиксировано фактов смерти от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 805 103 факта заражения COVID-19, из них вылечились 792 113 человек, 9 773 скончались, число активно больных — 3 217.

За последние сутки для выявления коронавируса было проведено 3 553 теста, всего на сегодняшний день — 7 095 150 тестов.