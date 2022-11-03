В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки случаев смерти от коронавируса не выявлено.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 154 человек вылечились, 9951 человек скончались, число активных больных — 313.

За прошедшие сутки проведено 1 957 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 327 421 тестов.