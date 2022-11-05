В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 53 человека вылечились, двое скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 254 человек вылечились, 9 955 человек скончались, число активных больных — 287. За прошедшие сутки проведен 1 961 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 331 317 тестов.