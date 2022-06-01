В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 778 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 017 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных — 48.

За прошедшие сутки проведено 3948 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 898 425 тестов.