В Азербайджане будут пресекаться попытки нарушения карантинного режима

В некоторых случаях, лица, прибывающие в Азербайджан и помещенные в зоны карантина для проверки, а также их близкие грубо нарушают общественные правила, применяют силу в отношении медперсонала, мешают проведению обследования в нормальных условиях.

C целью обеспечения нормальных условий для осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса COVİD-19 Оперативный штаб при Кабмине дал поручения правоохранительным органам по пресечению таких случаев.

В отношении любого лица, нарушающего карантинные нормы, мешающего нормальной работе медперсонала, в соответствии с законодательством будут приняты необходимые меры.