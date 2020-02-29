В Азербайджане будут пресекаться попытки нарушения карантинного режима

В некоторых случаях, лица, прибывающие в Азербайджан и помещенные в зоны карантина для проверки, а также их близкие грубо нарушают общественные правила, применяют силу в отношении медперсонала, мешают проведению обследования в нормальных условиях.

C целью обеспечения нормальных условий для осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса COVİD-19 Оперативный штаб при Кабмине дал поручения правоохранительным органам по пресечению таких случаев.

В отношении любого лица, нарушающего карантинные нормы, мешающего нормальной работе медперсонала, в соответствии с законодательством будут приняты необходимые меры.

| 2020-02-28T23:19:07+00:00 29 февраля 2020, 08:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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