В Азербайджане будет выпущен значок хары бюльбюль: когда его надо носить и что он символизирует

Социально-экологический центр «ЭкоСфера» запустил акцию Xarı bulbul (Хары-бюльбюль). Ее цель — создание памятного значка, призванного стать символом Великой победы в освободительной войне в Карабахе. Значок также станет олицетворением памяти о героях, отдавших свои жизни за освобождение Родины, и ярким примером народного единства.

Как сообщила # руководитель социально-экологического центра «Экосфера», Фируза Султан-заде, в акции, стартовавшей 30 ноября, могут принять участие все желающие, в том числе профессиональные мастера и художники. При этом организаторы акции – конкурса не ставят никаких ограничений, включая возрастные.

Задача участников акции – создать эскиз значка с изображением цветка хары-бюльбюль, используя фантазию и творческий подход. При этом значок должен быть простым и доступным для массового тиражирования, чтобы в последующем его реализация осуществлялась по символической цене. Следует отметить, что все вырученные от продажи значков средства будут направлены в Фонд помощи семьям шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Фотографии эскиза с детальным разъяснением работы (материал для изготовления, размер и т.д.) и личной информации автора принимаются по электронному адресу [email protected] до 20 декабря.

Победитель и автор лучшей работы будет объявлен 21 декабря. По эскизу победителя значок будет запущен в серийное производство. Каждый патриот и гражданин Азербайджана, а также все солидарные с нашим народом люди будут использовать данный значок в памятные для Азербайджана даты – День победы (8 ноября), 27 сентября (День памяти) и 31 декабря (День солидарности азербайджанцев всего мира).

Победитель конкурса будет награжден дипломом и ценным подарком. Все участники получат сертификат. Лучшая работа будет выбрана тайным голосованием.

По словам Ф.Султан-заде, 31 декабря, в День солидарности азербайджанцев всего мира организаторы акции проведут онлайн дефиле, в ходе которого будут продемонстрированы все работы, присланные на конкурс.

Также в этот день первая партия готового значка победителя конкурса будет подарена общественным организациям, ветеранам войны, семьям шехидов, школьникам, деятелям культуры и волонтерам.

Фируза Султан-заде напомнила, что цветок хары-бюльбюль неслучайно избран символом нашей Великой победы и единства:

«Как известно, хары бюльбюль — это уникальный цветок- эндемик, который растет только на территории Шуши. Для каждого из нас этот цветок является символом мира и народного единства», — подчеркивает она.

Руководитель «ЭкоСферы» также напомнила, что подобная акция впервые стартовала в Англии в 1924 году и имеет отсыл к Первой мировой войне. Акция проходит в виде ношения значка мака и проводится ежегодно 11 ноября.