В Азербайджане 4 403 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 403 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 919 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 человека.

До сих пор в стране выявлено 158 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 96 330 пациентов излечились, 1 755 скончались, число активных больных составляет 60 470 человек.

За последние сутки проведено 19 066 тестов, за истекший период — 1 884 578 тестов.