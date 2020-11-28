В Азербайджане 4 212 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрированы 4 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 760 человек выписаны после выздоровления. Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 32 человека.

До сих пор в стране выявлено 114 025 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 691 больной излечился, 1 323 скончался, число активных больных составляет 41 011 человек.

За последние сутки проведено 18 420 тестов, за истекший период — 1 700 654.