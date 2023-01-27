Референдум о признании аборигенов первыми народами континента и закреплении их права на голос в парламенте пройдет в Австралии во второй половине этого года.

Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, австралийцы проголосуют на референдуме о конституционном признании аборигенов и жителей островов Торресова пролива первыми народами континента «во второй половине текущего года». Как пояснил премьер, если предлагаемые правительством изменения в конституцию страны будут одобрены в ходе голосования, представители коренных народов получат не только признание, но и возможность создать некий консультативный орган в парламенте.

«Эта структура не получит право вето, не сможет управлять государственными программами и проектами и не будет иметь доступа к финансам. Только признание и консультации — вот о чем идет речь», — подчеркнул Альбанезе.