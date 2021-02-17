В Атлантик-Сити снесли Trump Plaza

Бывшая гостиница с казино Trump Plaza снесена в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, с помощью контролируемого взрыва. Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, для сноса было использовано около трех тысяч динамитных шашек.

В декабре 2020 года власти Атлантик-Сити выставили на аукцион право на снос Trump Plaza.

Отель и казино Trump Plaza в Атлантик-Сити обанкротились и закрылись в 2014 году. Снос изначально был запланирован на 31 декабря 2020 года, однако впоследствии его отложили до начала февраля 2021 года. (Газета.Ру)