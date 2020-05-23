В Армении за сутки от коронавируса умерли 77 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 374 и достигло 6 302, еще три человека скончались.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте Минздрава.

В пятницу власти республики сообщали о 5 928 подтвержденных случаях и 74 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

«В Армении подтверждены 6 302 случая коронавируса. Излечились 2 936 пациентов. Скончались 77 человек», — уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 3 257 пациентов, проведены 49 080 тестов, отметили в министерстве.