В Армении смягчили режим военного положения

Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, касающихся свободы выражения мнения и публикаций в СМИ.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на странице КС в Facebook.

Отмечается, что решение принято на основании обращения защитника прав человека Армана Татояна.

«До принятия окончательного решения по обращению защитника прав человека приостанавливаются действия двух пунктов приложения к решению правительства о введении с 27 сентября военного положения», — заявили в КС.

В суде уточнили, что запрет временно устранен на публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность страны.

«Приостановлено также действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности», — отмечается в сообщении.