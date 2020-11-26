В Армении не отменили режим военного положения

В Армении продолжит действовать режим военного положения. Парламент страны не поддержал инициативу оппозиционной фракции «Посвященная Армения», сообщает «Спутник-Армения».

Парламент 36 голосами «за», при 56 «против» и двух воздержавшихся отклонил законопроект «Об отмене режима военного положения».

Ранее «Посвященная Армения» представила Национальному Собранию дорожную карту выхода из сложившейся в стране ситуации. Первый шаг — отмена военного положения, а затем и отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.