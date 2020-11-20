В Армении назначены новые главы минобороны и МЧС

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны страны Давида Тонояна и назначил главой ведомства Вагаршака Арутюняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее армянские СМИ сообщали, что глава министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Известно, что Арутюнян возглавлял минобороны республики в 1999-2000 годах.

Другим указом глава государства назначил главой МЧС Армении Андраника Пилояна.

До этого сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна и главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

Напомним, что во время Второй карабахской войны Вагаршак Арутюнян, будучи советником премьер-министра Пашиняна, в эфире российского телеканала открыто признался в том, что Армения целенаправленно обстреливает мирные города Азербайджана.