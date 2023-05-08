В Армении на основе ложных обвинений вынесен приговор в отношении одного из азербайджанских военнослужащих.

Информация об этом распространилась в армянских СМИ.

Суд общей юрисдикции Сюникской области приговорил Агшина Бабирова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Азербайджанский военнослужащий признан виновным в «незаконном пересечении государственной границы, незаконном перемещении через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов».

В отношении другого азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова решение еще не принято, следствие по его делу продолжается. Армянская сторона обвиняет его в «убийстве».

Напомним, что заблудившиеся в условиях ограниченной видимости из-за плохой погоды в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР военнослужащие азербайджанской армии Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) попали в плен в Армении.

В отношении наших солдат сфабриковано уголовное дело на основе ложных обвинений.