Суд в Армении «приговорил» азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова к 20 годам тюрьмы.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Солдат Вооруженных сил Азербайджана Гусейн Ахундов был обвинен по сфабрикованному делу об «убийстве» 57-летнего охранника в Зангезуре.

Военнослужащие азербайджанской армии — Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) — пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости ввиду неблагоприятных погодных условий.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у них. Также были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.