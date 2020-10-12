В Аргентине продлили введенные из-за коронавируса ограничения

 Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента.
«Правительство продлило соблюдение социальной дистанции и режим обязательной изоляции до 25 октября из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса», — говорится в заявлении.
Власти разрешили людям во всех регионах страны собираться группами до десяти человек на свежем воздухе, соблюдая при этом социальную дистанцию и находясь в маске.(РИА Новости)
| 2020-10-12T13:00:44+04:00 12 октября 2020, 13:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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