В Аргентине продлили введенные из-за коронавируса ограничения

Власти Аргентины продлили ограничения, введенные из-за Covid-19, еще на две недели — до 25 октября, сообщили в администрации президента.

«Правительство продлило соблюдение социальной дистанции и режим обязательной изоляции до 25 октября из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса», — говорится в заявлении.

Власти разрешили людям во всех регионах страны собираться группами до десяти человек на свежем воздухе, соблюдая при этом социальную дистанцию и находясь в маске.(РИА Новости)