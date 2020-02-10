В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и России

В Президенском дворце в Анкаре прошли переговоры делегаций во главе с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и спецпредставителем РФ по Сирии, сообщает Агентство Анадолу.
В ходе встречи турецкая сторона решительно осудила атаку сил режима Башара Асада на наблюдательный пост ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.
Было особо подчеркнуто, что необходимо положить конец противоречащим духу астанинского процесса нападениям на турецких военных и наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.
В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.