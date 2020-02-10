В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и России

В Президенском дворце в Анкаре прошли переговоры делегаций во главе с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и спецпредставителем РФ по Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

В ходе встречи турецкая сторона решительно осудила атаку сил режима Башара Асада на наблюдательный пост ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.

Было особо подчеркнуто, что необходимо положить конец противоречащим духу астанинского процесса нападениям на турецких военных и наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.

| 2020-02-10T22:16:41+00:00 10 февраля 2020, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss