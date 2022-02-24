В Президентском комплексе в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг проходит заседание по вопросам безопасности, сообщает Агентство Анадолу.

Участники заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждают в закрытом режиме ситуацию в Украине на фоне военного вторжения России.

В заседании принимают участие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, начальник Генерального штаба Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Хакан Фидан, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава канцелярии президента Турции Хасан Доган и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу не принимает участие в заседании так как находится с визитом в Казахстане. ​​​​​​​