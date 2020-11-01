В Англии вводят жесткий карантин

Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом. О новых мерах объявил британский премьер Борис Джонсон, передает РИА Новости.

После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения).

Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице. Ученые убеждали правительство ужесточить меры и ввести полный карантин, чтобы прервать цепочку заражений. Правительство согласилось, что принятых мер недостаточно и после долгой дискуссии согласилось ужесточить ограничения.

«Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет… Сейчас настало время принять меры», — сказал Джонсон на пресс-конференции в субботу.

По его словам, принимаемые меры в целом аналогичны тем, что вводились весной, за исключением того, что образовательным учреждениям закрываться не придется. Согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Работать они смогут только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой. Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами, будут закрыты. Однако супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами.

Жителям Англии, а по данным на середину 2019 года в регионе проживали более 56 миллионов человек, будет настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать из дома. Запрещаются любые встречи людей внутри помещений. Исключение будет сделано для детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Оставаться на ночь в домах у других людей англичане смогут, только если это необходимо по работе.

Запрещаются любые заграничные поездки, за исключение совершаемых по служебной необходимости. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется, исключение составят поездки по работе.

Разрешено работать промышленному производству, строительной сфере и судам. Школы и университеты будут функционировать по обычному графику с соблюдением мер безопасности.

По-прежнему гражданам будет рекомендовано работать из дома, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом.

Правительство не запрещает, а напротив, поощряет прогулки граждан и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.