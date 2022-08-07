Первый в истории судебный процесс с Ватиканом в качестве ответчика может пройти на территории Великобритании. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Как говорится в статье, в основе возможного судебного процесса лежит история о нарушениях и злоупотреблениях при покупке недвижимости в Лондоне в 2014 году за £124 млн (около $150 млн по курсу на 7 августа). Речь идет о громком деле о приобретении Ватиканом по заведомо высокой цене здания в центре британской столицы в качестве инвестиции за счет пожертвований. «Финансовая утечка» оценивается следствием от десятков до сотни миллионов евро.

Судебный процесс по этому делу начался в Ватикане в июле прошлого года, а 11 обвиняемым, в том числе высокопоставленному прелату кардиналу Анджело Беччу, вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупция, отмывание денег, обнародование секретных документов.

Среди лиц, против которых были выдвинуты обвинения, оказался британский финансист Раффаэле Минчони. По версии Ватикана, он совершил мошенничество, искусственно завысив цену объекта недвижимости при реализации его компаниями в 2018 году. Однако бизнесмен оспорил эти обвинения в британском суде, настаивая на том, что он не совершал ничего противозаконного. Он также утверждал, что оценка недвижимости — бывшего склада универмага «Хэрродс» в Челси, который был предназначен для перестройки под элитное жилье, — была произведена независимым экспертами и являлась корректной.