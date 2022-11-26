Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджанской Республики в Республике Албания (г. Тирана).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению, Кабинету Министров поручено решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Албании, и другие вопросы, исходящие из данного Распоряжения.

Министерство иностранных дел должно утвердить структуру и штатное расписание посольства.