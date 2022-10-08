8 октября около 18:00 в прокуратуру Агдамского района поступила информация о подрыве на мине двух человек на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района.

Как сообщили Trend в прокуратуре Агдамского района, установлено, что Парвиз Наджафов, 1986 года рождения, и Рамин Алиев, 1989 года рождения, выполнявшие ремонтно-строительные работы на этом участке, получили травмы различной степени тяжести в результате подрыве на мине.

В прокуратуре Агдамского района ведется расследование.

Как сообщили Trend ранее в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджана, на неразминированном участке в направлении дороги Физули-Агдам взорвалась противопехотная мина.

В результате инцидента пострадали житель Шамкирского района Алиев Рамин Амир оглу, 1989 года рождения, и житель Агстафинского района Наджафов Парвиз Созалы оглу, 1986 года рождения.

Оба пострадавших госпитализированы. Одна нога у обоих ампутирована ниже колена.

«Еще раз призываем граждан не отклоняться от обозначенных маршрутов, быть осторожными и не заходить в опасные зоны», — отмечается в сообщении.

Отметим, что оба пострадавших являются работниками дорожно-строительной компании.