В Агдаме три человека подорвались на мине, есть погибший

13 декабря, около 17:00, на территории освобожденного от оккупации села Шахбулаг Агдамского района военнослужащий Минобороны АР и местные жители Тогрул Вилаят оглу Ахмедов (1984 г.р.) и Эльчин Ганбой оглу Мамедов (1990 г.р.) подорвались на противопехотной мине.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

Отмечается, что в результате Э.Мамедов погиб, а военный и Т.Ахмедов получили тяжелые ранения.

Сотрудники прокуратуры и полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, был проведен его осмотр, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство преступным сообществом/организацией), 120.2.12 (покушение на умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР. Расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время правоохранители проводят интенсивные следственные и оперативные мероприятия.

Генпрокуратура и МВД вновь призывают население не посещать освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения до полного их разминирования.