В Агдаме погиб азербайджанский солдат

Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

Двое других военнослужащих Азербайджанской Армии, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.