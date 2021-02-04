В Агдаме погиб азербайджанский солдат

Днем 4 февраля на территории Агдамского района произошел взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

Двое других военнослужащих Азербайджанской Армии, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.

| 2021-02-04T20:54:17+04:00 4 февраля 2021, 22:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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