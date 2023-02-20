Председатель комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи рассказал, почему израильских дипломатов вывели с церемонии открытия саммита объединения, цитирует РИА Новости.

Церемония состоялась 18 февраля в Эфиопии. Заместитель директора департамента Министерства иностранных дел Израиля по Африке Шарон Бар Ли вывели из зала заседаний саммита АС.

Факи сообщил, что представителя израильской делегации попросили уйти, так как на израильские официальные лица не были приглашены на мероприятие. Председатель комиссии отметил, что решение о предоставлении Израилю статуса наблюдателя приостановили «до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом».

Представитель МИД Израиля, комментируя произошедшее, отметил, что Африканский союз «стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном».